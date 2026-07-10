Больше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Водитель «Газели» резко перестроился при повороте направо и въехал в автобус.фото: t.me/moscowprocАвтомобиль «Газель» протаранил пассажирский автобус на Нижегородской улице в Москве, пострадали 25 человек, сообщает 10 июля столичная Госавтоинспекция.