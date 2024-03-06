Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх доложила Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву основные результаты правозащитной работы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх в ходе встречи с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, состоявшейся 5 марта 2024 года, доложила основные результаты правозащитной деятельности за период с 2019 по 2023 год.