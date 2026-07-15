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Газета «Культура»

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«Современник» представит два спектакля в Белгородской и Курской областях

«Современник» представит два спектакля в Белгородской и Курской областях

Московский театр «Современник» представит свои постановки зрителям Белгородской и Курской областей. Гастрольный тур запланирован на период с 15 по 18 июля 2026 года и организован при содействии благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

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