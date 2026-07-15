«Современник» представит два спектакля в Белгородской и Курской областях

Московский театр «Современник» представит свои постановки зрителям Белгородской и Курской областей. Гастрольный тур запланирован на период с 15 по 18 июля 2026 года и организован при содействии благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии