В Красноярском крае полицейские, общественники и добровольцы правовой дружины провели смотр-конкурс среди юных декламаторов ко Дню ветеранов органов внутренних дел

В Канске в пятый раз по инициативе полицейских и общественников ко Дню ветеранов органов внутренних дел состоялся смотр-конкурс чтецов «Жить - с честью! Служить - с доблестью!», в котором приняли участие воспитанники детских садов.
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