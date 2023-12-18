Консьержка рассказала о последней встрече с шоуменом Дмитрием Красиловым

ВА

Владимир Акулов

Разговаривал со знакомым ...патологоанатомом ... Врач рассказал , что на вскрытиях очень полных людей...Их сердце полностью покрыто жиром и даже *трещит -хрустит* от жира , если врач рукой сдавливает сердце умершего... Как сердце может качать кровь, если все сосуды миокарда забиты жиром ? Это очень опасно - сердце , пропитанное жиром.