Консьержка здания, где проживал известный актер, шоумен и участник Little Big Дмитрий Красилов, рассказала о своей последней встрече с ним.
Консьержка рассказала о последней встрече с шоуменом Дмитрием Красиловым
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Разговаривал со знакомым ...патологоанатомом ... Врач рассказал , что на вскрытиях очень полных людей...Их сердце полностью покрыто жиром и даже *трещит -хрустит* от жира , если врач рукой сдавливает сердце умершего... Как сердце может качать кровь, если все сосуды миокарда забиты жиром ? Это очень опасно - сердце , пропитанное жиром.
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