Война с Европой может начаться гораздо раньше 2030 года. Об этом рассказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, комментируя недавнее заявление Марко Рубио о «стратегическом тупике» в украинском конфликте.
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В России бытует присказка - "Кошка скребёт на свой хребёт" !!! Полагаю , они достигнут своей цели - отхватят по полной . Чтобы ещё столетие зализывать раны (кто выживет)....
Вообще происходит какая-то международная мантра, как со стороны разнузданной нацистской банды гейропейских чиновников, так и постоянная поддержка их угроз со стороны пиндосраных русофобов, попыток навредить РОССИИ, ввода тысяч санкций, угрозы войной, конфискации наших зарубежных активов. Может быть пора поставить "жирную" точку, перестать вести какие-то неоправданные, неопределённые и лживые переговоры со всей этой реакционной русофобской бандой недоносков и придурков, уверенных в своей победе против РОССИИ и вмазать по всей этой нечисти всеми средствами, которые у нас есть. Всё равно никакого мира в ближайшие 5-7 лет не будет, о чем достаточно ясно говорят, пишут и совершают военные приготовления окружающие нас враги своими агрессивными действиями, при этом во всём откровенно и лживо обвиняют РОССИЮ....