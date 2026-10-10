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«Готовьтесь к войне»: расшифровано заявление Рубио об Украине

«Готовьтесь к войне»: расшифровано заявление Рубио об Украине

Война с Европой может начаться гораздо раньше 2030 года. Об этом рассказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, комментируя недавнее заявление Марко Рубио о «стратегическом тупике» в украинском конфликте.

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Валентин Щербаков

Вообще происходит какая-то международная мантра, как со стороны разнузданной нацистской банды гейропейских чиновников, так и постоянная поддержка их угроз со стороны пиндосраных русофобов, попыток навредить РОССИИ, ввода тысяч санкций, угрозы войной, конфискации наших зарубежных активов. Может быть пора поставить "жирную" точку, перестать вести какие-то неоправданные, неопределённые и лживые переговоры со всей этой реакционной русофобской бандой недоносков и придурков, уверенных в своей победе против РОССИИ и вмазать по всей этой нечисти всеми средствами, которые у нас есть. Всё равно никакого мира в ближайшие 5-7 лет не будет, о чем достаточно ясно говорят, пишут и совершают военные приготовления окружающие нас враги своими агрессивными действиями, при этом во всём откровенно и лживо обвиняют РОССИЮ....