Страна и люди
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Страна и люди

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Воспитанники Тверского Суворовского училища встретили юбилей в новых стенах

Воспитанники Тверского Суворовского училища встретили юбилей в новых стенах

Тверское суворовское училище сегодня одно из лучших довузовских образовательных заведений страны. За 80-летнюю историю оно выпустило свыше 15-ти тысяч воспитанников, многие из которых стали героями Советского Союза и России.

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