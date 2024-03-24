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«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

Это чудо с розовыми волосиками обнаружил в Ростовской области блогер Владислав Поздняков. Он и рассказал, что это существо, имея довольно обширную аудиторию, - тупо, матерно, крайне оскорбительно и с огромным внутренним наслаждением, говорит о российский бойцах, находящихся на спецоперации.

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Комментарии
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Марина Петрова
Неужели ее отпустят?
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Уважаемые читатели, понять вас можно. Но редко кто предложил, как Samarium, соблюдать Закон. А она уже наговорила на статью. Только Закон. Иначе до судов Линча докатимся, как такие &quot;великие&quot; демократы гринго.  Но мы ведь православные (я - атеист) и до этого не докатимся. Не должны докатиться.
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11 час.
Леонид Попивняк
....это надо же к 23-м годам такую ряху и свиное тельце наесть, а мозгов не заиметь.......идиотка......
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10 час.

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