«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

Это чудо с розовыми волосиками обнаружил в Ростовской области блогер Владислав Поздняков. Он и рассказал, что это существо, имея довольно обширную аудиторию, - тупо, матерно, крайне оскорбительно и с огромным внутренним наслаждением, говорит о российский бойцах, находящихся на спецоперации.
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