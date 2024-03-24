«Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?

АС

Анатолий Страшко

Уважаемые читатели, понять вас можно. Но редко кто предложил, как Samarium, соблюдать Закон. А она уже наговорила на статью. Только Закон. Иначе до судов Линча докатимся, как такие "великие" демократы гринго. Но мы ведь православные (я - атеист) и до этого не докатимся. Не должны докатиться.