Пранк века: Как Вован и Лексус разговорили Березовского о деньгах для оппозиции

Дуэт русских пранкеров раскрыл детали розыгрыша опального олигарха.Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали розыгрыш миллиардера Бориса Березовского самым крупным политическим пранком в своей практике.
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