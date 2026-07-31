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Царьград

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Пранк века: Как Вован и Лексус разговорили Березовского о деньгах для оппозиции

Пранк века: Как Вован и Лексус разговорили Березовского о деньгах для оппозиции

Дуэт русских пранкеров раскрыл детали розыгрыша опального олигарха.Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали розыгрыш миллиардера Бориса Березовского самым крупным политическим пранком в своей практике.

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