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Новости экономики России

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В ряде крупных банков полная стоимость потребкредитов доходит до 60%

В некоторых крупных российских банках полная стоимость потребкредитов доходит до 60% и выше. Такие показатели встречаются у “Альфа-банка”, “Росбанка”, “Московского кредитного банка” (МКБ), “Газпромбанка” и “Зенита”, пишут “Ведомости”.

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