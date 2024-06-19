В ряде крупных банков полная стоимость потребкредитов доходит до 60%

В некоторых крупных российских банках полная стоимость потребкредитов доходит до 60% и выше. Такие показатели встречаются у “Альфа-банка”, “Росбанка”, “Московского кредитного банка” (МКБ), “Газпромбанка” и “Зенита”, пишут “Ведомости”.