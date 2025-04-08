В Чечне погиб полицейский, пострадавший при нападении на пост ДПС

В Чечне погиб один из пострадавших при нападении на пост ДПС полицейских. Возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, – сообщили в региональном управлении СКР.