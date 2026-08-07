БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сторонница «средневековых взглядов» на женщину ушла в отставку «по личным обстоятельствам», но дело её живет

Сторонница «средневековых взглядов» на женщину ушла в отставку «по личным обстоятельствам», но дело её живет

Призывы отказаться от высшего образования в пользу деторождения государство осудило, но проводит в жизнь как раз эту политику Герман Галкин На фото: бывший вице-губернатор Челябинской области Маргарита Павлова.

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