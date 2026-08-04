Показателем эффективности украинских посольств будет поток оружия из стран, в которых они работают. Об этом на встрече с дипломатами заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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