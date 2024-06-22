Как исправить неудобную планировку в хрущевке

Неудачная планировка в квартире – не редкость. Углы, выступы, маленькое пространство, в котором сложно развернуться, не зацепив мебель…Знакомо? Тогда вам точно пригодятся приемы, перечисленные в этой статье.
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