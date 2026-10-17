Массовые протесты, охватившие Париж и другие французские города, в которых, по оценкам, участвуют от 60 до 110 тысяч человек, являются не просто вспышкой недовольства, а закономерным итогом опасной политики, проводимой европейскими элитами.
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