Меликов на выход: Дагестан теряет управляемость?

Как передает корреспондент УтроNews, в ближайшее время федеральный центр может ввести в Дагестане «внешнее управление» - полностью взять руководство Республикой на себя в обход главы региона Сергея Меликова.
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