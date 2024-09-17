Goldman Sachs ждет золото на рекордных $2 700 к началу следующего года

Золото может столкнуться с краткосрочным падением, если Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставку всего на 25 базисных пунктов на этой неделе, но затем его цена поднимется до рекордного уровня благодаря увеличению потоков в золотые биржевые фонды (ETF), считает Goldman Sachs Group Inc.