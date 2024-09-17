Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Goldman Sachs ждет золото на рекордных $2 700 к началу следующего года

Goldman Sachs ждет золото на рекордных $2 700 к началу следующего года

Золото может столкнуться с краткосрочным падением, если Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставку всего на 25 базисных пунктов на этой неделе, но затем его цена поднимется до рекордного уровня благодаря увеличению потоков в золотые биржевые фонды (ETF), считает Goldman Sachs Group Inc.

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