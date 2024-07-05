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Метеопредупреждение из-за грозы и сильного ветра объявлено в Тульской области 5 июля

Метеопредупреждение из-за грозы и сильного ветра объявлено в Тульской области 5 июля

В Тульской области в ближайшие 1-3 часа ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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