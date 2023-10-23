Новосибирец Павел Прилучный доказал брутальность во время родов жены

В минувшие выходные одним из гостей проекта «Шоу Воли» на канале ТНТ стал актер Павел Прилучный. В мае у Павла и его супруги родился сын, и именно на шоу они впервые подробно рассказали о том, как ощущают себя в качестве родителей.