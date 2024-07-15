Жизнь дороже: почему при ДТП на трассе нужно как можно быстрее покинуть салон машины

На скоростных трассах происходят так называемые повторные ДТП – когда на месте аварии в остановившиеся машины участников аварии врезаются другие автомобили, в этом случае необходимо соблюдать определенный алгоритм действий, рассказал главный редактор издания Quto.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии