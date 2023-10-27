Россия денонсировала два соглашения с Украиной

Прекратили свое действие два соглашения РФ с Украиной — о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу и о научно-техническом сотрудничестве.
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