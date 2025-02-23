Кремлев хочет устроить бой Бивола и Бетербиева в России: «Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву. Приступим к переговорам»

«Третий бой нам нужен. Очень нужен. В «Лужниках» на 100-тысячном стадионе. Согласны? Если вы этого хотите, сколько бы это ни стоило, мы заберем реванш в Москву.
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