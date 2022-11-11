Мик Шумахер о совете Экклстоуна забыть «Ф-1»: «Меня волнует лишь мнение людей, которые мне небезразличны»

Мик Шумахер не обратил внимания на совет Берни Экклстоуна. Бывший промоутер «Формулы-1» намекнул, что гонщику «Хааса» пора завязать с выступлениями в ведущей гоночной серии и сосредоточиться на других чемпионатах из-за невзрачных результатов.
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