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Верховный суд разъяснил правила приема школьников в 10-й класс

Верховный суд разъяснил правила приема школьников в 10-й класс

Среднее профессиональное образование становится все более востребованным. По данным Минпросвещения России, около половины девятиклассников выбирают колледжи вместо продолжения учебы в 10-м и 11-м классах.

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