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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели Цири Недавни...

Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели Цири Недавни...

Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели ЦириНедавний ролик о создании дебютного кинематографического трейлера “Ведьмак 4” от CD Projekt Red вызвал волну обсуждений, в том числе и появились утверждения о том, что модель Цири была изменена после анонса игры.

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