Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели Цири Недавни...

Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели ЦириНедавний ролик о создании дебютного кинематографического трейлера “Ведьмак 4” от CD Projekt Red вызвал волну обсуждений, в том числе и появились утверждения о том, что модель Цири была изменена после анонса игры.