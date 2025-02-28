Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели Цири Недавни...

Геймдиректор “Ведьмака 4” ответил на слухи об изменении модели ЦириНедавний ролик о создании дебютного кинематографического трейлера “Ведьмак 4” от CD Projekt Red вызвал волну обсуждений, в том числе и появились утверждения о том, что модель Цири была изменена после анонса игры.
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