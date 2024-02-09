Semafor: во время визита в РФ Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид

Как сообщает Semafor, в ходе своего визита в Россию американский журналист Такер Карлсон якобы встретился с экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид, обвинявшей его в домогательствах.