Semafor: во время визита в РФ Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид

Как сообщает Semafor, в ходе своего визита в Россию американский журналист Такер Карлсон якобы встретился с экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид, обвинявшей его в домогательствах.
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