Решетников: пострадавшему из-за ВСУ бизнесу в курском приграничье помогут

Правительство проработает механизм компенсации ущерба для компаний из курского приграничья, которые понесли потери из-за нападения ВСУ, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам встречи с предпринимателями Курской области, пишет агентство РИА Новости.
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