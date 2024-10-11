Ким Чен Ын прибыл на праздник в честь 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus

REUTERS/KCNA Высший руководитель КНДР и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын приехал на концерт в честь 79-летия ТПК на автомобиле Aurus, подаренном ему президентом России Владимиром Путиным.
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