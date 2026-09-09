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Пляскин: встреча Путина и Королёва — позитивный сигнал

Пляскин: встреча Путина и Королёва — позитивный сигнал

Глава Конаковского округа Алексей Пляскин заявил, что поддержка президента и свежий взгляд губернатора открывают новые возможности для Верхневолжья.

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