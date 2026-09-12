МИД Бахрейна отказался участвовать в встречах с Ираном до восстановления связей

Министерство иностранных дел Бахрейна объявило о своём отказе участвовать в министерской встрече в Омане и любых переговорах с Ираном до восстановления дипломатических отношений.
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