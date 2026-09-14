Отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет можно разделить между родственниками

Отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет может быть разделён между работающими членами семьи. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев, передаёт Rambler.
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