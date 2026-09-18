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Царьград

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Олег Глазунов: Открытие "Парка Победы" в Петербурге отложено

Олег Глазунов: Открытие "Парка Победы" в Петербурге отложено

Олег Глазунов сообщил о переносе открытия станции "Парк Победы" в Санкт-Петербурге из-за разногласий по статусу вестибюля как культурного наследия и изменения его облика.

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