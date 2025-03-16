Брюссельский дедушка поставил на место украинцев: "Езжайте в свою страну и там воюйте"

Царьград Фото: Freepik.com Глас народа - дело понятное. Пока чиновники в Брюсселе думают, как бы поставить украинский проект на военный конвейер, люди в городах Европы, в том числе, в том же Брюсселе, бунтуют.
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