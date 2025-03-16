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Медвежий угол

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Брюссельский дедушка поставил на место украинцев: "Езжайте в свою страну и там воюйте"

Брюссельский дедушка поставил на место украинцев: "Езжайте в свою страну и там воюйте"

Царьград Фото: Freepik.com Глас народа - дело понятное. Пока чиновники в Брюсселе думают, как бы поставить украинский проект на военный конвейер, люди в городах Европы, в том числе, в том же Брюсселе, бунтуют.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
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13 час.
ВераВерная
Какой дедушка правильный! Только вот трогательная забота о Казахстане насмешила))) конечно, в бельгийских СМИ не освещают, какие проблемы казахи-мигранты создают в России, и что творят.
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10 час.
Виктор Коряцкий
Казахи не творят. Творят азеры, в основном, они настолько проникли в силовые структуры это надо понимать.
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9 мин.
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