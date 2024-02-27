В Молжаниновском началась операция по борьбе с незаконной торговлей редкими растениями

В Москве стали появляться точки нелегальной продажи первоцветов, занесенных в Красную книгу России. В Молжаниновском районе в рамках операции «Первоцвет» начали проводить проверки, пресекающие нелегальные действия торговцев.
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