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Когда родительский комитет только мешает учебе и вредит детям, объяснила психолог Серебрякова

Когда родительский комитет только мешает учебе и вредит детям, объяснила психолог Серебрякова

Если у вас есть ребенок-школьник, то вы наверняка знаете, что такое родительский комитет. Может быть, даже сами в нем состоите.

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