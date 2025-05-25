Исполнилось 120 лет со дня рождения драматурга Александра Корнейчука

25 мая исполняется 120 лет со дня рождения Александра Корнейчука (1905–1972) — выдающегося советского драматурга, писателя и общественного деятеля, лауреата пяти Сталинских премий и автора знаменитых пьес, ставших классикой отечественного театра.
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