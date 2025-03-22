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Царьград

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Папе Франциску предстоит вновь учиться говорить после кислородной терапии

Папе Франциску предстоит вновь учиться говорить после кислородной терапии

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что Папе Франциску после лечения кислородной терапией потребуется заново учиться говорить.

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