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"Собрала воедино". Стало известно, что случилось под Курском. Шокирующие подробности о ВСУ

"Собрала воедино". Стало известно, что случилось под Курском. Шокирующие подробности о ВСУ

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 4K прочитали Украинские войска под Курском испытывают нехватку личного состава и растягивают линию обороны, что вскоре осложнит положение ВСУ, пишет Guardian.

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