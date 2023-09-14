Поздними родами никого не удивишь, когда это 40-45 летняя женщина. Но я наткнулась сегодня на статью, в которой рассказывалось о женщине под 70 лет(!), она, во-первых, смогла забеременеть, а во-вторых, родила здорового ребенка!Меня это здорово удивило, и я бы не поверила в то, что статья правдива, если бы не фотографии матери и ребенка.
Женщина стала мамой в 66 лет: прошло 15 лет, как выглядит ее дочь сейчас?
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tzulia 777
Если здоровье крепкое у нее,генетика,то почему бы и нет.
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16 час.
tzulia 777
Но всё же поздновато,в том плане,что понятно,что если сама родила и все норм,то это генетика и крепкая женщина,уникум,и скорее всего будет долгожителем,но все же все равно рано оставит девочку одну,пусть дорастит до взрослого возраста.Хотя вполне лет до 22-30 ,но всё же скорее всего она рано лишится мамы.Но я вот тоже рано решилась мамы,а она рано меня родила,в 24 года,и вролне по возрасту бабушка могла быть моей мамой и меня вырастить.Просто зависит от ресурсов этой женщины,и с кем после останется девочка.
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16 час.
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