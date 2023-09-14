Женщина стала мамой в 66 лет: прошло 15 лет, как выглядит ее дочь сейчас?

tzulia 777

Но всё же поздновато,в том плане,что понятно,что если сама родила и все норм,то это генетика и крепкая женщина,уникум,и скорее всего будет долгожителем,но все же все равно рано оставит девочку одну,пусть дорастит до взрослого возраста.Хотя вполне лет до 22-30 ,но всё же скорее всего она рано лишится мамы.Но я вот тоже рано решилась мамы,а она рано меня родила,в 24 года,и вролне по возрасту бабушка могла быть моей мамой и меня вырастить.Просто зависит от ресурсов этой женщины,и с кем после останется девочка.