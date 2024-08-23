Харрис согласилась баллотироваться на пост президента США от демократов

Во время выступления на съезде партии Харрис пообещала «быть президентом для всех американцев».<strong>Вице-президент США Камала Харрис выступила на национальном съезде Демократической партии в Чикаго и официально объявила о согласии баллотироваться на пост главы президента.
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