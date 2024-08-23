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Харрис согласилась баллотироваться на пост президента США от демократов

Харрис согласилась баллотироваться на пост президента США от демократов

Во время выступления на съезде партии Харрис пообещала «быть президентом для всех американцев».<strong>Вице-президент США Камала Харрис выступила на национальном съезде Демократической партии в Чикаго и официально объявила о согласии баллотироваться на пост главы президента.

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