Ирина Роднина: «Справляется ли наш спорт с давлением? Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но в бюджете есть сокращение»

«Справляется ли наш спорт с давлением? Конечно, Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но мы можем увидеть ответ на этот вопрос, посмотрев на статью бюджета, выделенного на развитие спорта и массового спорта, где в этом году есть сокращение.