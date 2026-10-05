Российский авторынок взорвал рекорд: 26 новых моделей за месяц — что это значит для водителей?

Сентябрь 2026 года стал настоящим фейерверком для российского авторынка. По данным «Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации, впервые за месяц на учёт поступили сразу 26 новых моделей — это абсолютный рекорд! Ранее в августе удалось зарегистрировать лишь 16 новинок, а теперь рынок просто взорвался разнообразием.