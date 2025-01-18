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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о постоянных баранках соперницам: «Я бы не сказала, что я беспощадна. Нет такого, что я хочу как-то выделиться»

Швентек о постоянных баранках соперницам: «Я бы не сказала, что я беспощадна. Нет такого, что я хочу как-то выделиться»

В матче против Эмму Радукану на Australian Open (6:1, 6:0) она повесила 86-ю баранку на уровне WTA и 28-ю на турнирах «Большого шлема» – 12% сетов на ТБШ она выиграла 6:0.

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