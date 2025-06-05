RevenueCat и Paddle объединяются, чтобы помочь разработчикам приложений получать прибыль от веб-платежей

Поставщики платежных и подписных инфраструктур Paddle и RevenueCat объединились, чтобы запустить альтернативу встроенным покупкам Apple в связи с изменением политики App Store в США, которое теперь позволяет разработчикам приложений обрабатывать свои собственные платежи.
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