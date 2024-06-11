#Сводка на утро 11 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении ВС России ведут бои, противник предпринимает попытки контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.
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#Сводка на утро 11 июня 2024 года ▪На Харьковском направлении ВС России ведут бои, противник предпринимает попытки контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.
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