Медь возобновила ралли, достигнув на этой неделе 11-месячного максимума, а поддержку росту котировок оказали сигналы ФРС, которая подтвердила прогноз относительно трех снижений процентных ставок в этом году, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)