Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Медь возобновила ралли

Медь возобновила ралли

Медь возобновила ралли, достигнув на этой неделе 11-месячного максимума, а поддержку росту котировок оказали сигналы ФРС, которая подтвердила прогноз относительно трех снижений процентных ставок в этом году, пишет Bloomberg.

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