В Армении 12 октября сухо, с 13-го начнутся дожди

В большинстве регионов Армении 12 октября сохранится сухая погода, а воздух прогреется до +26°C в Араратской, Армавирской, Вайоцдзорской и Сюникской областях.
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