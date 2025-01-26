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Воронежские новости

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Свет отключили более чем на 10 улицах двух районов Воронежа

Свет отключили более чем на 10 улицах двух районов Воронежа

В Советском и Ленинском районах Воронежа более 10 улиц частично остались без света. Электроснабжение отключено на улицах Броневой, Матросова, Краснознаменной, Ворошилова, 30-летия Октября, Одесской, 121-й Стрелковой Дивизии, Энтузиастов, Госпитальной и Кривошеина.

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