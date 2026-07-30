Штурмовики Востока: как хитрость и стратегия выбили боевиков из Коммунаровки Юлия ЧелкановаВ зоне проведения специальной военной операции подразделения группировки войск «Восток» продолжают планомерно выдавливать противника с занимаемых рубежей.
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