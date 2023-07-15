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Под Алешками Херсонской области из-за обстрелов ВСУ зажигательными снарядами загорелся лес

Под Алешками Херсонской области из-за обстрелов ВСУ зажигательными снарядами загорелся лес

Первый заместитель главы военно-гражданской администрации города Алешки в Херсонской области Виктор Сирота сообщил, что лес рядом с населенным пунктом загорелся в результате обстрела ВСУ с использованием зажигательных снарядов, передает ТАСС.

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